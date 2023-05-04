Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı Mersin'de şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde jeneratörden kaynaklı yangın meydana geldi. Yangı sonrası Kurtoğlu sahneden inmek zorunda kaldı.

İHA

AK Parti Teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi.

Konserde esnasında jeneratör kaynaklı yangın

Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu sahneden indi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.