Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
İHA

AK Parti Teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde konseri düzenlendi.

Konserde esnasında jeneratör kaynaklı yangın

sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Cengiz Kurtoğlu sahneden indi

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı
Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı