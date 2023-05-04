Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı

İHA
AK Parti Teşkilatı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi.
Konserde esnasında jeneratör kaynaklı yangın
Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Cengiz Kurtoğlu sahneden indi
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.