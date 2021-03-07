Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası patlarken, sahibinin elbissi de alevler için de kaldı.
- İHA
- 07.03.2021 - 03:13
- Güncelleme : 07.03.2021 - 04:01
Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu’ya bıraktı.
Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi.
BATARYA PATLADI, SAHİBİ ALEVLER İÇİNDE KALDI
Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı.
Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu.
Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı-Video