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Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası patlarken, sahibinin elbissi de alevler için de kaldı.