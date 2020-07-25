CHP kurultayı bugün başlıyor

En Son Haber

Bugün başlayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun yapılacak.

CHP'nin, salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor, merak edilense parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA DİKKAT EDİLECEK

Kurultay açık havada yapılacak. Delegeler alana çipli kartlarla girecek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek.

Pandemi gölgesinde yapılacak kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturacak

Kurultay için Ankara Bilkent'teki 4 bin kişilik açık konser ve etkinlik alanı seçildi. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girecek.

Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmayacak.





KILIÇDAROĞLU RAP ŞARKISI EŞLİĞİNDE KÜRSÜYE ÇIKACAK

Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.



Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olacaklarını açıklayan isimler .

Pazar günü de 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak .



