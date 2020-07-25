Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    CHP kurultayı bugün başlıyor

    Bugün başlayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 06:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    CHP kurultayı bugün başlıyor

    CHP'nin, salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı bugün başlıyor.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalacağına kesin gözüyle bakılıyor, merak edilense parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı.

    CHP kurultayı bugün başlıyor #1

    SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA DİKKAT EDİLECEK

    Kurultay açık havada yapılacak. Delegeler alana çipli kartlarla girecek, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilecek.

    Pandemi gölgesinde yapılacak kurultayda tüm davetliler birer koltuk ara vererek oturacak

    Kurultay için Ankara Bilkent'teki 4 bin kişilik açık konser ve etkinlik alanı seçildi. Delegeler çipli kartlarını okutarak alana girecek.

    Adaylar, delegeler ve belediye başkanları dışında kimse alanın içine alınmayacak.

    CHP kurultayı bugün başlıyor #2

    KILIÇDAROĞLU RAP ŞARKISI EŞLİĞİNDE KÜRSÜYE ÇIKACAK

    Kurultay için 2 şarkı hazırlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye rap şarkısı eşliğinde çıkacağı belirtiliyor.

    Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak. Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner aday olacaklarını açıklayan isimler .

    Pazar günü de 60 kişilik parti meclisi için seçim yapılacak .

    CHP kurultayı bugün başlıyor #3

    Görüş Bildir