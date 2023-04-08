CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasının duvarına ‘CHPKK İşbirlikçi Keml’ yazıldı Gece saatlerinde 2 kişi, sprey boyayla CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasının duvarına ‘CHPKK İşbirlikçi Keml’ yazıldı. CHP İl Başkanı, eylemin demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu söyledi.

DHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı binasının önüne gece yarısı gelen 2 kişi, sprey boyayla duvara 'CHPKK İşbirlikçi Keml' yazdı.

Sabah yazıları gören parti yöneticileri ve görevliler, polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, tespit ettikleri 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Kabul edilemez'

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, partilerinin terör örgütüyle ilişkilendirilerek yapılan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ülkemizde geçmiş dönemlere baktığımızda bu tarz durumların fayda getireceği hiçbir süreç olmamıştır.” dedi.

Geçen haftalarda da ilçe binasının diğer yüzünde bulunan pankarta falçata ile zarar verildiğini belirten Yılmaz, polisin kamera görüntülerinden tespit edilen 2 kişiyi aradığını söyledi.

"Bu saldırılar bizi yıldıramaz"

CHP İl Başkanı Turgut Özkan da yapılan saldırıdan rahatsız olduklarını belirterek, “Emniyet güçleri bu işin takipçisi olacaktır. Biz de takipçisi olacağız. Bunu demokrasiye yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Biz 14 Mayıs'ta seçimleri kazandıktan sonra bu atmosferden ülkemizi kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım failler en kısa sürede bulunup hak ettikleri cezayı alırlar.” dedi.