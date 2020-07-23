CHP sosyal medya düzenlemesini AYM'ye götürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanıp Meclis'e sunulan sosyal medya düzenlemesini içeren yasa teklifi kabul edilirse CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi yapılması çağrısı üzerine 11 maddelik teklif hazırlandı.

AK Parti’nin Almanya modelini inceleyerek hazırladığı düzenleme, Meclis'e sunuldu.

Teklife ise ilk tepki CHP'den geldi...

YASALAŞIRSA AYM...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti'nin Meclis'e getirdiği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Adıgüzel, "Düzenleme yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız" dedi.

"SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, dün Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak düzenlemeye tepki gösterdi.

Özkan, yaptığı açıklamada ''Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!'' ifadelerini kullanmıştı.