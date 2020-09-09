CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse mi yakalandı? Faik Öztrak'ın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Faik Öztrak'ın sağlık durumu nasıl? Faik Öztrak'ın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurması üzerine 'Faik Öztrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularına da cevap aranmaya başlandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu da duyuran Faik Öztrak, çalışmalarını bir süre evden yürüteceğini bildirdi.

Öztrak, son dönemde kendisiyle temasta bulunanlara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"KORONAVİRÜS TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

"Yaptırdığım koronavirüs testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.

Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

j26 Mart 1954 yılında Ankara'da doğan Faik Öztrak kimdir? sorusu merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitiren evli ve 1 çocuk babası olan Faik Öztrak hakkında detaylar...

Peki, Faik Öztrak kimdir?

Faik Öztrak koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle merak edilen konu oldu. Faik Öztrak hayatı hakkında detaylar...

FAİK ÖZTRAK'IN HAYATI

1954 yılında Ankara'da dünyaya gelen Faik Öztrak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere Birmingham Üniversitesinde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisans yaptı.

DPT'de uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

BDDK Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Bir gazetede ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumunda direktörlük görevinde bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği üzerine yazdığı makaleleri yayımlandı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular Komitesi Başkanlığına seçildi.

24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı. Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı seçildi. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.