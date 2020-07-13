CHP'den Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Öztrak; statünün değişmesiyle Atatürk'e hakaret edildiğini savundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Danıştay'ın kararıyla cami statüsünde ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Öztrak, Ayasofya'nın ibadete açıklamasını eleştirdi.

Ayasofya'nın açılmasını Atatürk'e saygısızlık olarak nitelelendiren CHP Sözcüsü'nün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ATATÜRK'ÜN KILIÇ HAKKI OLMASAYDI..."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da ecdadın emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik? İşte Gazi, kılıç hakkının verdiğini bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlığın ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz.

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"HAKARET ETTİNİZ..."

Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı makamında oturup Atatürk'e hakaret eden tek kişi sizsiniz."