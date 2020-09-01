CHP'den parti için terör savunması

Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili parti sözcüsü Faik Öztrak, "CHP ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır" dedi.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası geçtiğimiz günlerde öldü. CHP'li birçok isim ise Ebru Timtik'e sahip çıkarak ölümüne tepki göstedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da toplantı sonrası soruları yanıtladı.

"NE TERÖRE NE DE TERÖRİSTE..."

Soruları cevaplayan Öztrak, ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden ve DHKP-C ile anılan Ebru Timtik'e CHP'nin sahip çıktığı iddialarıyla ilgili, "Çok açık söyleyeyim ki işin başından beri biz ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik.

CHP bugüne kadar ne teröre ne de teröriste sahip çıkmamıştır. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Ama CHP adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa sahip çıkar. Birileri adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa uğruyorsa bu haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

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