CHP'den Türkiye'nin Suriye'deki kontrolüne eleştiri

Türkiye'nin Suriye'deki kontrolünden rahatsız olan CHP, eleştirilerde bulundu.

9 yıldır süren iç savşta acı çeken Suriye'yi Türkiye yalnız bırakmadı.

Bölgeyi Esad'ın zalimliğine bırakmayan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, yerel meclislerdeki görevlilerin Türkiye destekli olması ve bölgede Türk Lirası'nın kullanılması CHP'yi rahatsız etti.

"ÇELİŞKİ VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin dış politikasını değerlendirdi.

"Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını" söyleyen Çeviköz, "Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki" olduğunu ifade etti.