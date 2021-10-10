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CHP’li başkanlar, Ertuğrul Gazi'nin türbesinde

CHP’li başkanlar, Ertuğrul Gazi'nin türbesinde

CHP’li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında bir araya gelen başkanlar ve eşleri, Ertuğrul Gazi'nin türbesine giderek dua etti.