CHP’li başkanlar, Ertuğrul Gazi'nin türbesinde
- İHA
- 10.10.2021 - 17:03
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3 günlük CHP’li Belediye Başkanları Buluşması programı kapsamında Bilecik ve ilçelerini gezen belediye başkanlarının bugünkü durağı Söğüt oldu.
Başkanlar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Boyu aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.
Türbe girişinde alp kıyafetli askerlerin ‘saygı nöbeti’ni izleyen başkan ve eşleri, ardından dua etti.
TARİHİ ALANLARI GEZİP, BİLGİ ALDILAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun katıldığı Söğüt gezisinde, Hamidiye Külliyesi ve diğer tarihi alanlar da gezildi.
Heyete tarihi yerler hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin bilgi verdi.