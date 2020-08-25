CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı

Bu sene pandemi nedeniyle kutlanıp kutlanmayacağı tartışılan 30 Ağustos Zafer Bayramı için CHP'den belediyelere kutlayacağız talimatı geldi.

CHP'de gündem 30 Ağustos kutlamaları...

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 30 Ağustos kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar var.

İçişleri Bakanlığı bu konuda 81 ilin valiliğine koronavirüs için önlemler alınması konusunda yazı gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bugün, yaptığı yazılı açıklamada, milli bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının öneminin anlaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

KORONA RAHAT HAREKET ETMEMİZİ ENGELLEDİ

Milli bayramların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet ve değerlerini gelecek nesillere anlatmanın, aktarabilmenin en önemli araçları arasında yer aldığına dikkati çeken Torun, koronanın dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rahat hareket etmeyi engellediğini hatırlattı.

"EN COŞKULU ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ"

Seyit Torun, açıklamasında, "Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Taarruz'u andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik." ifadesini kullandı.

Nesilden nesile Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını kaydeden Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı, başta Atatürk olmak üzere kurtuluş destanını yazanları andı