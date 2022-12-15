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    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda tutuklama talebi

    Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
    • 15.12.2022 - 19:35
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    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda tutuklama talebi

    Beşiktaş Belediyesi'ne polis tarafından yapılan rüşvet operasyonu kapsamında 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan kişiler gözaltına alınmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcı görevlendirildi.

    Murat Hazinedar ile birlikte 7 kişi mahkemeye sevk edildi

    Savcılık sorgularının ardından Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday "İcbar suretiyle irtikap" ve "Rüşvet almak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

    Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, biri de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

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