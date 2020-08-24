CHP'li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı

CHP'li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı

Eşine belediyenin bünyesinde iş uyduran CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda yaptığı torpille eleştirilerin hedefi oldu.

CHP'li belediyelerde torpille işe alım skandalına bir yenisi daha eklendi.

Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda, eşine belediyeden kadro açabilmek için yeni bir meslek uydurdu.

Onursal koordinatör...

KARTVİZİT BASTIRDI

Halil Arda, eşi Deniz Arda'yı onursal koordinatör ilan ederek eşine Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastırdı.

Belediyede dış ilişkiler ofisine bağlı olan Deniz Arda'ya atanan bu görev sonrası CHP'li Gaziemir Belediyesi’ne sosyal medyadan tepkiler geldi.



