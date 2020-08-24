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    CHP'li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı

    CHP'li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı

    Eşine belediyenin bünyesinde iş uyduran CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda yaptığı torpille eleştirilerin hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 11:38
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    CHP'li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı

    CHP'li belediyelerde torpille işe alım skandalına bir yenisi daha eklendi.

    Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda, eşine belediyeden kadro açabilmek için yeni bir meslek uydurdu.

    Onursal koordinatör...

    KARTVİZİT BASTIRDI

    Halil Arda, eşi Deniz Arda'yı onursal koordinatör ilan ederek eşine Gaziemir Belediyesi ismi ve logosu bulunan bir kartvizit bastırdı.

    Belediyede dış ilişkiler ofisine bağlı olan Deniz Arda'ya atanan bu görev sonrası CHP'li Gaziemir Belediyesi’ne sosyal medyadan tepkiler geldi.

    CHP li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı #1

    CHP li Halil Arda, eşini belediyede onursal koordinatör olarak atadı #2

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