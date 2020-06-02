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    CHP'li vekillere Atatürk imzalı maske dağıtıldı

    CHP'li vekillere Atatürk imzalı maske dağıtıldı

    TBMM Genel Kurulu'nda, bazı CHP'li milletvekilleri, ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu kırmızı maske taktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.06.2020 - 18:55
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    CHP'li vekillere Atatürk imzalı maske dağıtıldı

    TBMM Genel Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına yeniden başladı.

    Genel Kurul, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

    Virüse karşı alınan önlemler titizlik ile devam ederken, Genel Kurul girişinde ise milletvekillerine eldiven ve maske dağıtımı gerçekleşti.

    ATATÜRK İMZALI MASKE

    Bazı CHP'li milletvekillerine de, üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu kırmızı maskeler dağıtıldı.

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