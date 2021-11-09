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    'Cinci Hoca' lakaplı Murat Yüzgünç, Dubai'ye kaçamadan yakalandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde cinlerle ilişki kurduğu iddia edilen, falcılık, üfürükçülük ve büyücülük yaptığı öne sürülen 'Murat Hoca' lakaplı Murat Yüzgünç, nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 00:02
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    'Cinci Hoca' lakaplı Murat Yüzgünç, Dubai'ye kaçamadan yakalandı

    Türkiye genelinde birçok vatandaşı cin, büyü, muska, kurban vasıtasıyla dini duygularını istismar ederek dolandırdığı iddia edilen Murat Yüzgünç ve 3 arkadaşı, mağdurların suçlamasıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı takip ve operasyonla gözaltına alındı.

    DUBAİ'YE GİTMEK İSTERKEN YAKALANDI

    İstanbul’dan Dubai’ye gitmek isterken yakalanan Murat Yüzgünç’ün yanı sıra polisin başarılı operasyonuyla Muhsin A., Vedat G. ve Hüsnü E. isimli şahıslar da Ayvalık’ta yakalandı.

    Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturmaları yapılan 4 zanlı daha sonra yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi’ne götürüldü.

    'Cinci Hoca' lakaplı Murat Yüzgünç, Dubai'ye kaçamadan yakalandı VİDEO

    NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

    Hakkında para toplamak, parası olmayanlardan kredi kartıyla para almak ve varlıklı insanlardan adaklık kurbanlık alarak haksız kazanç elde ettiği suçlamaları bulunan zanlılardan nitelikli dolandırıcılıkla yargılanan Murat Yüzgünç ile Hüsnü E. tutuklanırken, Muhsin A. ve Vedat G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Cinci Hoca lakaplı Murat Yüzgünç, Dubai ye kaçamadan yakalandı #1

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