CNN Türk yayınında dedin demedim tartışması

CNN Türk Masası programında Murat Gezici, Metin Özkan'ın söylediği sözleri yanlış anlayınca ikili arasında tansiyon yükseldi.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda gündeme dair konular tartışılırken, programın sonlarına gelinirken Metin Özkan ve Murat Gezici arasında çıkan tartışmada sesler yükseldi.

SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Programın bu bölümünde kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yaptığı araştırmalardaki doğruluk oranından bahsederken, Metin Özkan ‘’ Cumhur İttifakının yerel seçimlerde aldığı oy yüzde 60, hangi ankete inanlım’’ sözlerini söyledi.

Murat Gezici, Özkan’ın sözlerini ‘’yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın oyları yüzde 60 dedin’’ olarak anlayınca ikili arasında tansiyon yükseldi ve dedin demedim tartışması yaşandı.

Gezici, bu sözleri söylediğinin kanıtlanması durumunda yaptığı işi bırakacağını iddia etti.

Moderetör Semiha Şahin, araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

Metin Özkan ile Murat Gezici arasında dedin demedim tartışması VİDEO