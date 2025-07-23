Çocukların sevdiği bu oyuncak piyasadan çekiliyor! Bakanlık duyurdu…

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı yürüttüğü sıkı denetimlerde bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı.
Yapılan incelemeler sonucunda, “Can Top” markasına ait zıp zıp top isimli oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.
Toplatma kararı, GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR
Bakanlık açıklamasına göre, üründe yüksek oranda “fitalat” maddesine rastlandı.
Bu kimyasal maddenin insan sağlığına zararlı ve kanserojen olduğu bilinirken, aynı zamanda oyuncağın küçük parçalar içermesi boğulma riski oluşturuyor.
Bu nedenlerle söz konusu ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.