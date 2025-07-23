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Çocukların sevdiği bu oyuncak piyasadan çekiliyor! Bakanlık duyurdu…

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlerle mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Yapılan denetimler sonucunda, çocuklar için üretilen bir oyuncakta ciddi güvenlik riski tespit edilmesi üzerine ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 10:35
Çocukların sevdiği bu oyuncak piyasadan çekiliyor! Bakanlık duyurdu…

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı yürüttüğü sıkı denetimlerde bir tehlikeyi daha ortaya çıkardı.

Yapılan incelemeler sonucunda, “Can Top” markasına ait zıp zıp top isimli oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Toplatma kararı, GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR

Bakanlık açıklamasına göre, üründe yüksek oranda “fitalat” maddesine rastlandı.

Bu kimyasal maddenin insan sağlığına zararlı ve kanserojen olduğu bilinirken, aynı zamanda oyuncağın küçük parçalar içermesi boğulma riski oluşturuyor.

Bu nedenlerle söz konusu ürün için piyasadan toplatma kararı alındı.

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