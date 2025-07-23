Çocukların sevdiği bu oyuncak piyasadan çekiliyor! Bakanlık duyurdu… Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlerle mücadele kapsamında yeni bir adım attı. Yapılan denetimler sonucunda, çocuklar için üretilen bir oyuncakta ciddi güvenlik riski tespit edilmesi üzerine ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.