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    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım

    Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemisi LHD ANADOLU'nun hizmete girmeye hazırlandığı bir video paylaştı.
    • 27.11.2022 - 06:56
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    Mavi Vatan'ın korunmasında Türkiye'nin gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU, hizmete sokulmadan önce son testlerden geçiriliyor.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, LHD ANADOLU gemisine iniş ve kalkış yapan helikopterler ile atış testlerinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

    "Donanmamızın gücüne güç katacak"

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Milletimizin heyecanla beklediği, donanmamızın gücüne güç katacak olan LHD ANADOLU'nun hizmete gireceği gün için hazırlıklar aralıksız devam ediyor. LHD ANADOLU'nun uçuş güvertesine konuşlandırabileceği hava araçları, orta yük nakliye helikopteri, genel maksat helikopteri, taarruz helikopterleri, ağır yük nakliye helikopteri ve insansız hava araçlarıdır."

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım - VİDEO

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım #1

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım #2

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım #3

    Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU için geri sayım #4


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