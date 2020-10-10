Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.87
-0.82%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Çorum'da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu

    Osmancık ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Satılmış Yuvarlak'ın cansız bedenine, otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ulaşıldı.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 18:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu

     

    Çorum'un Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlak’ın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti.

    ARAÇTAN 50 METRE UZAKTA BULUNDU

    Yuvarlak’ın otomobilinin 50 metre uzaklıklığında bulunan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çorum da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu #1

    Çorum da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu #2

    Çorum da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir