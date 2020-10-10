Çorum'da 5 gündür aranan şahıs uçurumda ölü bulundu
Osmancık ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 2 çocuk babası Satılmış Yuvarlak'ın cansız bedenine, otomobiliyle düştüğü 200 metrelik uçurumda ulaşıldı.
- DHA
- 10.10.2020 - 18:38
Çorum'un Osmancık ilçesinde, salı günü ayrıldığı evine geri gelmeyen Satılmış Yuvarlak'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Arama çalışması başlatan ekipler, Yuvarlak’ın Kargı ilçesi yakınlarında 35 VEH 29 plakalı aracı ile uçurumdan yuvarlandığını tespit etti.
ARAÇTAN 50 METRE UZAKTA BULUNDU
Yuvarlak’ın otomobilinin 50 metre uzaklıklığında bulunan cansız bedeni, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.