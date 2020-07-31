Çorum'da anız yangını

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Yenihayat ve Seyfe köyleri arasındaki bir tarlada çıkan anız yangınında 20 hektarlık alanda zarar oluştu.

Çorum merkeze bağlı Yenihayat ve Seyfe köyleri arasındaki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bitişikteki tarlalara da sıçrayan alevlere, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

20 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü.

Alevlerin Yenihayat köyüne ulaşması ihtimaline karşı vatandaşların tahliye edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hazır bekletildi.

Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.