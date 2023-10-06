Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde, Alparslan T. (27) kendisine ait işyerinde, baba ve oğul olduğu öğrenilen E.Y. ve V.Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bıçak darbeleriyle yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iş yeri sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Tedavi altında

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alparslan T. ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan E.Y. ve V.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)