İHA
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nurettin Bey Caddesi'nde yapılan denetim sırasında durdurulmak istenen 19 BR 716 plakalı otomobilin sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
32 BİN 245 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Ekipler tarafından takibe alınan otomobil sürücü, kovalamaca neticesinde Aşıklar Tepesi mevkiinde yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan kontrolde kaçan A.T.'nn yetersiz ehliyetle araç kullandığı tespit edildi.
Ekipler tarafından şahsa ilgili kural ihlallerinden 32 bin 245 TL cezai işlem uygulandı.
Sürücünün kullandığı araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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