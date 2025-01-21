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Çorum'da "Dur" ihtarına uymadı, 32 bin lira ceza yedi

Çorum'da "Dur" ihtarına uymadı, 32 bin lira ceza yedi Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. Yetersiz ehliyetle araç kullandığı belirlenen sürücüye 32 bin 245 TL ceza uygulandı.