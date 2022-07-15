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    Çorum'da iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

    Oğuzlar ilçesinde düğün konvoyunun önünü iş makinesiyle kesen operatörün bahşiş alarak yolu açtığı anlar görüntülendi.
    • 15.07.2022 - 23:17
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    Çorum'da iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

    Çorum'un Oğuzlar İlçe Belediyesi'nde çalışan Veli Gözel ve Elif Hastaoğlu çifti önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

    Kepçe ile düğün konvoyunun önünü kesti

    Çok sayıda davetlinin katılımıyla gelin alma merasimi de düzenlendi. Düğün konvoyunun geçişi sırasında bir kepçe operatörü de paletli iş makinesiyle yolu keserek, bahşiş istedi.

    Çorum'da iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı - VİDEO

    Bahşişi aldı, yolu açtı

    DHA'nın haberine göre; gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobilin önünde duran operatör, para alınca yolu açtı. Konvoy ilçe merkezine hareket ederken, iş makinesiyle yolun kesilme anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Çorum da iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı #1


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