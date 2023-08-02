Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

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Çorum'da gece saatlerinde Osmancık Caddesi'nde, T.D. idaresindeki 19 ADN 809 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç süs ağaçlarını kırdı

Yol kenarındaki süs ağaçlarını kıran araç orta refüje çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Kazada yaralanan sürücü T.D. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.