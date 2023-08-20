Çorum'da otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü Çorum’da otomobil ve elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatın kaybetti.

İHA

Çorum'da İnönü caddesinde, M.T yönetimindeki 06 ZYU 44 plakalı otomobil ile E.Ö. yönetimindeki elektrikli motosiklet Hastane kavşağında çarpıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan olay E.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.