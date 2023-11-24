Güvenlik güçleri, dur durak bilmeyen zehir tacirlerinin ensesinde..
Operasyonun son adresi Çorum oldu.
Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkent Mahallesi'nde bir apartman dairesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Bir süre apartmanı takibe alan narkotimler, alınan arama kararının ardından ikamete baskın düzenledi.
Esrar bahçesine çevrilen evdeki malzemeler ele geçirildi
Operasyonda apartman dairesinin bir bölümünün esrar bahçesi gibi kullanıldığı görülürken evde yapılan aramada hasadı yapılıp kurumaya bırakılmış esrar, kenevir tohumu, saksılarda kenevir bitkisi, özel gübre, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.
1 kişi gözaltında
Operasyonda ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken 1 kişi de gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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