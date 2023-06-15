Çorumlu müzisyen kız arkadaşına, polisin uygulama noktasında evlilik teklifi etti

DHA
Çorumlu müzisyen Uğur Hasan Bayatlı, 22 yaşındaki kız arkadaşı Serengül Töremiş’e evlilik teklifinde bulunmak için organizasyon yaptı.
Töremiş'i arayarak Gazi Caddesi’ne çağıran 23 yaşındaki Bayatlı, arkadaşlarının da yardımı ile hazırlıklarını tamamladı.
'Evet' dedi
Belirtilen saatte buluşma noktasına gelen Serengül Töremiş, Uğur Hasan Bayatlı’nın sürprizi ile karşılaştı.
Töremiş'in önünde diz çöken Bayatlı, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu.
Töremiş'in 'evet' yanıtını vermesiyle çift birbirlerini sarılarak kutladı.
Polis noktasında teklif etti
Bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekibin başında bulunan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erol Karasu da, genç çiftlerin yanına gelerek mutluluklar diledi.