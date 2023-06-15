Çorumlu müzisyen kız arkadaşına, polisin uygulama noktasında evlilik teklifi etti Genç bir müzisyen, polisin uygulama yaptığı yere yakın bir noktada, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Polis ekibinin başında bulunan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü de, genç çiftin yanına gelerek mutluluklar diledi.

DHA Çorumlu müzisyen Uğur Hasan Bayatlı, 22 yaşındaki kız arkadaşı Serengül Töremiş’e evlilik teklifinde bulunmak için organizasyon yaptı. Töremiş'i arayarak Gazi Caddesi’ne çağıran 23 yaşındaki Bayatlı, arkadaşlarının da yardımı ile hazırlıklarını tamamladı. 'Evet' dedi Belirtilen saatte buluşma noktasına gelen Serengül Töremiş, Uğur Hasan Bayatlı’nın sürprizi ile karşılaştı. Töremiş'in önünde diz çöken Bayatlı, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Töremiş'in 'evet' yanıtını vermesiyle çift birbirlerini sarılarak kutladı. Polis noktasında teklif etti Bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekibin başında bulunan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erol Karasu da, genç çiftlerin yanına gelerek mutluluklar diledi.