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    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 17:35
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    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terörle mücadelesi kararlılıkla yürütülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE MALZEMELER

    Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet patlayıcı düzenek, 2 kalıp C4 patlayıcı, 8 adet şarjör, 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı gözetleyici dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet atış cetveli, 1 adet aksiyon kamerası, 16 adet uzaktan kumanda, termal kamera seti, 1 adet radyo, 1 adet tablet, 1 adet güneş paneli, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet araç telsizi, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet wolt metre ve 1 adet güç kaynağının ele geçirildiği bildirildi.

    Ayrıca, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de imha edildiği kaydedildi.

    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #2

    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #3

    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #4

    Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi #5

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