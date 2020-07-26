Çukurca'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terörle mücadelesi kararlılıkla yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE MALZEMELER

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet patlayıcı düzenek, 2 kalıp C4 patlayıcı, 8 adet şarjör, 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı gözetleyici dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet atış cetveli, 1 adet aksiyon kamerası, 16 adet uzaktan kumanda, termal kamera seti, 1 adet radyo, 1 adet tablet, 1 adet güneş paneli, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet araç telsizi, 1 adet telsiz mikrofonu, 1 adet wolt metre ve 1 adet güç kaynağının ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin de imha edildiği kaydedildi.