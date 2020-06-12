Sosyal mesafeyi gözeten cemaat, kendi seccadelerini de beraberinde getirdi.

Cuma namazları, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde belirlenen alanlarda kılınıyor.

Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü kez açık alanlarda Cuma namazı kılındı.

Nevşehir Valiliği tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında da Cuma namazı kılındı.

SOSYAL MESAFELİ SAF TUTTULAR

Seccadesi ile sahaya gelen vatandaşlar maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Nevşehir'de cemaat, Cuma namazını sahada kıldı VİDEO

KAYSERİ

Kayseri Valiliği tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra tarihi Kurşunlu Cami yanında bulunan Kurşunlu Otoparkında da Cuma namazı kılındı.

Cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı FOTO GALERİ

Seccadesi ile alana gelen vatandaşlar maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu. Cemaat havadan görüntülendi.

ANTALYA

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından üçüncü cuma namazı, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Camii'nde de kılındı.

Cemaatin, salgına karşı sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

SİİRT

Cuma namazı, Siirt'te belirlenen 7 alanda kılındı. İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namazlarını kıldı.

ERZURUM

Namaz için sembolik mihrap ve minber yerleştirilen Yakutiye Kent Meydanı ile Ulucami, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu alanda binlerce kişi sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttu.

BOLU

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Karaçayır Parkı’nda vatandaşlar, belirlenen kurallara uyarak namaz kıldı.

Namaza katılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayı ihmal etmedi.