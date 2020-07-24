En Son Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak.

Vatandaşlar, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor.

Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELDİ

86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınacağı Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Erdoğan'ı, kapıda coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da ViDEO