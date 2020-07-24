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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
    • AA
    • 24.07.2020 - 12:09
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 12:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

    Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak.

    Vatandaşlar, bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor.

    Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GELDİ

    86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınacağı Ayasofya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Erdoğan'ı, kapıda coşkulu bir kalabalık karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da #4

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