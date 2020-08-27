Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Sabri Demir kimdir? Sabri Demir'in görev yerleri ve eski işi merak konusu oldu. Sabri Demir'in hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atamaları gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlığına da Sabri Demir atandı.

Sabri Demir'in Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmasının ardından gözler, Sabri Demir'in biyografisine çevrildi.

'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı seçilen Sabri Demir kimdir? Sabri Demir kaç yaşında? Sabri Demir nereli?' gibi sorulara yanıt arayanlar için tüm detaylar haberimizde...

İşte sizin için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir'in hayatı ve biyografisi...

SABRİ DEMİR KİMDİR?

Balkanlı bir ailenin çocuğu olarak 1972 yılında Üsküp Makedonya'da dünyaya gelen Sabri Demir, Bosna Hersek’te Sarajevo'da eğitim gördü.

SABRİ DEMİR'İN EĞİTİM HAYATI

Sabri Demir'in eğitim aldığı süreçte savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

2013'TE BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ YAPTI

Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti. Sabri Demir, Erdoğan’ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

2014 YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANLIĞI YAPTI

Demir, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atanmıştı.

SABRİ DEMİR KAÇ DİL BİLİYOR?

Yeni yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.