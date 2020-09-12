Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda, AK Parti'nin milletin, 83 milyonun partisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, katılımcılara ve halka seslendi.

"83 MİLYONU KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, "Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir.

Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül'ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum.

AK Parti'ye yeni katılanlara hoşgeldiniz diyorum. Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. Hedefimiz aslında İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde bu programı yapmaktı fakat salgın bunu ne yazık ki engelledi. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz.

Şu anda bu meydanda hamd olsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum.

Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz.

Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Bizim kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur.

"MACRON SEN GİDİCİSİN"

Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın.



"Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la," diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim?

Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi, 800 bin ... siz öldürünüz.Yüz binlerce Libyalı'yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar."