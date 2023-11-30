Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine önemli bir ziyaret gerçeleştirecek.

Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

İklim değişikliğiyle mücadele ele alınacak

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)