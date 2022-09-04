Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reis bize çay ısmarla" diyen gençlerin isteğini kırmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

"Reis bize çay ısmarla"

Konuşma sırasında salonda bulunan gençlerin "Reis bize çay ısmarla" demeleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanından istekte bulunarak bir ortam oluşturulmasını istedi.

Gençlerle çaya oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada sohbet etti ve yeni evli bir çifti de tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.