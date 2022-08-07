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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve ailesiyle görüntülü konuştu. Gencin babaannesi Erdoğan'a, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.
    • 07.08.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:32
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve 85 yaşındaki babaannesiyle görüntülü konuştu.

    "Allah seni başımızdan eksik etmesin"

    Görüşmede, büyük mutluluk yaşayan yaşlı kadın Erdoğan'a, "Seni bekledimÇok şükür Allah'ıma. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu VİDEO

    "Hasret sona erdi"

    O anları sosyal medya hesabından paylaşan Recep Tayyip Erdoğan isimli genç, "Hasret sona erdi. Kocaeli ziyaretlerinde yoğun programlarından dolayı hanemize gelemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ev hanemizi görüntülü arayarak aile büyüklerimizle görüştü. Bu ince düşünceleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu #3


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