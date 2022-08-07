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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan gençle konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı adı ve soyadı taşıyan genç ve ailesiyle görüntülü konuştu. Gencin babaannesi Erdoğan'a, "Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek dua etti.