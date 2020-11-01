Mesut Yılmaz için düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün mesele hazırlıklı olmak. Mesut Bey'in mekanı cennet olsun." dedi. Erdoğan'ın Abdullah Gül ile diyaloğu dikkat çekti.

72 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti.

"BİZLER İÇİN DE AYNI AKIBET GERÇEKLEŞECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin.

"MESUT BEY'İN MEKANI CENNET OLSUN"

Farklı dönemden geçiyoruz. İzmir'de meydana gelen olay malum. 1000'e yakın yaralımız var, 50'ye yakın vefatımız var. Nerede nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı ViDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ABDULLAH GÜL'ÜN DİYALOĞU

Konuşmasının ardından törene katılanların yanına giden Erdoğan, "Başınız sağolsun" dedi. Erdoğan'ın bu sırada Abdullah Gül ile de bir süre konuşması kameralara yansıdı.

Mesut Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi FOTO GALERi

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, iş insanı Aydın Doğan ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı.