Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 11.07.2022 - 22:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.
Kurban Bayramı tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ve bölgesel konular
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.