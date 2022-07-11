Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel konular

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.