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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 22:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

    Kurban Bayramı tebriği

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

    İkili ilişkiler ve bölgesel konular

    Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü #1


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