Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek

Kısıklı'daki evinden Büyük Çamlıca Camii'ne cuma namazı için hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami cemaatine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdelerin devamının geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazını eda etmek üzere Büyük Çamlıca Camii'ne geçti.

Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate seslendi.

ÜLKE OLARAK HER GÜN DAHA İYİYE GİDİLİYOR

Cemaatin öncelikle cumasının mübarek olmasını dilediğini belirten Erdoğan, ülke olarak her geçen gün daha da iyiye gidildiğini ifade etti.

HER GÜN YENİ MÜJDELER ALMAYA DEVAM

Sağda solda konuşulanlara karşı cemaatin kulak asmamasını talep eden Erdoğan, ülkenin ekonomik, askeri, eğitim ve enerji alanlarında her geçen gün yeni müjdeler almaya devam edeceğinin altını çizdi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KONUSUNDA UYARDI

Cemaatten, koronavirüsten korunmak için tedbirlere karşı uyum da beklediğini aktaran Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır." dedi.

"HER GEÇEN GÜN, GEÇMİŞE GÖRE DAHA İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah."





VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE BELEDİYE BAŞKANI EŞLİK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.