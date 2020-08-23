Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’nde, dünya savunma sanayi üretim listesinde Türkiye'den 7 şirketin bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'ndeki Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaparak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botu kazandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, sektör üreticilerine uçak gemisi yapımı için çağrıda bulundu.

"İLK YÜZDE 7 ŞİRKETİMİZ VAR"

Türkiye'nin savunma sanayiinde karlarlı bir şekilde yürüdüğünü vurgulayan Erdoğan, " Her oyunu bozarak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Sürekli çalışacağız. Türkiye'nin tek amacı kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. Dünyanın ilk 100 savunma sanayii üretim listesinde 7 şirketle bulunmamız bunları rahatsız ediyor. Bizi de gururlandırıyor. Geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"SAVUNMA SANAYİİ DURAKLAMAYI KALDIRMAZ"

"Türkiye savunma alanında kararlı bir şekilde ilerliyor. Savunmada güçlü olmayan ülkelerin güvende olmaları ve ilerlemeleri mümkün değildir. Savunma sanayii duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir.

Sürekli daha ileri gitmek, sürekli daha gelişmişi üretmek mecburiyetindeyiz. Her adım bir sonrakinin öncüsü olmak zorunda. Ülkemizin bu gücünden ve hamlelerinden rahatsız olanlar özellikle buradan ülkemizi mahkum edebilmek için çabalıyorlar.

Gizlemeye bile çalışmadıkları tuzaklar ve yöntemlerle her yolu deniyorlar. Hamdolsun milletimiz istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları yıllardır bozmuştur.

Şimdi gözlerini 2023'e diktiler. Milletimiz o engin ferasetiyle inşaAllah 2023'te de hem içerideki hem dışarıdaki o faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir.

"GELİN UÇAK GEMİSİ YAPALIM"

Türkiye dünyada savaş gemisi tasarlayıp üreten 10 ülkeden biridir. Deniz araçlarımızın silahları da yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Kaybedecek tek anımız olmadığı bilinci ile çalışıyor ve üretiyoruz. Şimdi ben sektör öncülerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin uçak gemisi de yapalım. Denizlerde caydırıcılığa ihtiyacımız var.

Tüketen değil üreten, yeniye öncülük eden bir üst noktaya geçmemiz gerekiyor. Bir kez daha yeni deniz sistemlerimizin ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Bu vesileyle maalesef Giresun'umuzda ve bu bölgede aramalar devam ediyor. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere maalesef orada da yaralılar var.

Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi devlet olarak buradaki bütün tahribatı yıkımı Allah'ın izniyle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Pakdemirli ve Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Vekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

Tabi inşaAllah bir an evvel bunu kaldırıp halkımızı orada yine o eski mutlu günlerine döndürmek. Ancak şunu da belirteyim. Bakanlarımın bana söylediği "Biz bunu yaşamadık" diyorlar. O nedenle inşaAllah ne gerekiyorsa yapacağız."