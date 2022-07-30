Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni hicri yılını resmi Twitter hesabından Kabe fotoğrafıyla kutladı.

Bugün hicri takvime göre 1444. yılın içerisine girmiş bulunmaktayız.

"Yeni hicri yılımız mübarek olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kabe fotoğrafı paylaştı

AA'nın haberine göre Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.