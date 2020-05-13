Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüğünü bağışlayan vatandaşla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası için yüzüğünü bağışlayan Mukadder hanımı arayarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Mukadder hanıma teşekkür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"BU KADİRŞİNASLIĞI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?"

"Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?..

Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun."

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