Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası talimatı

Türkiye İş Bankası’nın hisselerinin Hazine’ye devri için başlatılan çalışma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce sonlandırılması talimatını verdi.

AK Parti'nin bu haftaki MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin devri konusunu gündeme getirdi.

Uzun zamandır tartışma konusu olan “İş Bankası'ndaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP’den alınarak hazineye devredilmesi” için adımlar da netleşti.

10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANSIN

Erdoğan, AK Parti’nin, CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütülerek, çalışmanın en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi.

EN AZ 5 MADDELİK DÜZENLEME

CHP’nin İş Bankası hisselerinin hazineye aktarılması amacıyla 5 ya da 6 maddelik bir düzenleme planlanıyor.

Buna göre AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda değişikliğe gidecek. Kanunun partilere ticaret yasağını düzenleyen 67. maddesine “Siyasi partiler sahip oldukları hisseleri Hazine’ye devreder” hükmünün eklenmesi düşünülüyor.

BAĞIMSIZ ÜYE ATANACAK

İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri sırasında atılacak adımlardan biri de Banka yönetiminde bulunan dört CHP’li üyenin yerine bağımsız üyeler atanması. Buna ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması planlanıyor.