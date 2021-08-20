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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KADEM'e ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti
    • AA
    • 20.08.2021 - 23:13
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KADEM'e ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

    Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan KADEM e ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan KADEM e ziyaret #2

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