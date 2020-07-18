Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir adım attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobil fabrikasının yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerli otomobilin üretileceği fabrikanın Bursa'daki temel atma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle temeli atan Erdoğan, fabrika inşasını da başlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil paylaşımı VİDEO



"TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

Yerli otomobilin üretim sürecini gösteren bir animasyon video paylaşan Cumhurbaşkanı "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.