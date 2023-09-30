Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 iletişim uzman yardımcısı alacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alımı gerçekleştirilecek.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başvurular internet adresinden yapılacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Sınav başvurusu, 16 ile 27 Ekim arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) "http://asym.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Ön eleme yazılı sınavı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)