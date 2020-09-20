Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz

Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım.

Yunanistan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attığı hakaret içerikli manşete karşılık Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu durumu şiddetle kınadığını belirten açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin Trükiye ile ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler." ifadelerini kullandı.

"MACRON, DÜNYA SİYASETİNİ İYİ OKUMUYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesajının önemli olduğunu ancak Macron'un bu mesajı hangi siyasi stratejik çerçeveye oturtarak konuştuğunu incelemenin gerekliliğine değine Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor." dedi.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuşmalarına şu sözlerle devam etti:

"Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.

YUNANİSTAN GAZETESİNİN HAKERET İÇERİKLİ MANŞETİ

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur."