Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'na pankart soruşturması başlattı

İstanbul Barosu binasına Ebru Timtik’in fotoğrafının asılmasına ilişkin şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Barosu ifade vermek için savcılığa çağırıldı.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası geçtiğimiz ay öldü.

Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İSTANBUL BAROSU'NA POSTERİ ASILDI

Timtik için İstanbul Barosu önünde tepki çeken bir anma eylemi düzenlenmiş; eyleme İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat iştirak etmişti. Eylem sırasında da DHKP-C sanığı Ebru Timtik'in dev posteri İstanbul Baro binasına asılmıştı.

SAVCILIK İFADEYE ÇAĞIRDI

Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılmasına ilişkin yapılan şikayetler üzerine İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, önce İstanbul Barosu’ndan baro yöneticilerinin isimlerini istedi. Daha sonra ise aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini beyanda bulunmak üzere savcılığa çağırdı.