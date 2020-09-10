Cumhuriyet gazetesi Din Kültürü kitabında cenaze derslerine tepki gösterdi

Ölülerin nasıl yıkandığını, cenaze namazının nasıl kılındığını ve kabir hayatının anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak bilgisi kitabını Cumhuriyet, "Skandal" olarak yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi kitabında yer alan cenaze namazını tarifi, ölü nasıl yıkanır bilgileri ile kabir ve cennet cehennem kavramlarına Cumhuriyet gazetesi tepki gösterdi.

CUMHURİYET'İN "SKANDAL" MANŞETİ

"Lise ders kitabında skandal: Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle haberi servis eden gazetenin, kitapta rahatsız duyduğu ifadeler şu şekilde;





CENAZE NASIL YIKANIR

“Yıkanacak cenaze, teneşir denilen tahtanın üstüne sırtüstü yatırılır. Mevtanın avret yerleri kapatılır ve üzerindeki elbise çıkarılır. Daha sonra, ölen kişinin cenazesi, İslam'ı usullere uygun olarak yıkanır. Erkeğin cenazesini erkek, kadının cenazesini ise kadın yıkar. Cenazenin kapalı bir yerde yıkanması, yıkama esnasında sadece cenazeyi yıkayanla ona yardım eden kişilerin bulunması uygun olur.

KEFENLEME

Cenazenin yıkanması bitince kefenlemeye geçilir. Yıkanan cenazenin, bütün vücudunu örtecek şekilde kefenlenmesi gerekir. Kefen hem ölen kişinin vücudunun ve avret yerlerinin örtülmesini sağlar hem de bu dünyadan ayrılan kişilerin, öbür dünyaya bir şey götüremeyeceklerini anlatır.

KABİRDE HESAP

Ölen insan ilk olarak kabirde hesaba çekilecektir. Münker ve Nekir melekleri ölen kişiyi kabirde sorgulayacaklardır. Buradaki sorguya göre ölen İnsan ya berzah aleminde rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir”

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