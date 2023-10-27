CZN Burak’tan Filistin’e destek: Herkes sussa da ben konuşacağım Ensonhaber TikTok canlı yayınına katılan Burak Özdemir, Gazze'de yaşanan katliama, ticari ve kariyer kaygılarının bir kenara bırakılarak, sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

CZN Burak olarak tüm dünyada tanınan Burak Özdemir, Ensonhaber editörü Meliha Ünal'ın Ensonhaber TikTok canlı yayınında sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'de 3 haftadır yaptığı sivil katliama da değinen Burak Özdemir, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını ve herkes sussa da Filistin için tek başına konuşacağını belirterek şunları söyledi:

"Kimse konuşmasa da Filistinli kardeşlerim için konuşacağım"

Olacak olan olur zaten, bu zamana kadar kimseye yanlışım olmadı. Hiçkimseden de korkum olmadı. Korkacak bir şey de yapmadım. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. Sonra da insanları kırmaktan korkuyorum.



Şu an Gazze'de yaşanan insanlık dramı. Bence tarihin en acı olaylarından biri. Ticari kaygılarım ya da başıma bir şey gelecek diye asla buna sessiz kalamam. Şu anda Türkiye'nin en yüksek takipçili hesabı bana ait. Burada mazlumların seslerini de duyurabiliyorsam ne ala. Hazreti Ali'nin sözüdür: "Bir zulme engel olamıyorsanız en azından onu duyurun"



Birileri tarafından hedef gösterilmek, vicdanımın önüne geçmiyor. Herkes sussa da, kimse konuşmasa da ben, Filistinli kardeşlerim için konuşacağım. Elimden ne gelirse onların yanında olacağım. 2021'de Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimle birlikte bir ay boyunca iftar yemeği hazırladık. Binlerce kardeşimizle birlikte orucumuzu açtık. Onların da ne kadar Türkiye'yi sevdiklerinin canlı şahidiyim. Arapça da konuşuyorum. Ve onlar bizim desteklerimizi kalplerinde hissediyorlar. Bir an önce bu acının dinmesini diliyorum.

"İnsanların içinden CZN Burak olarak çıktım"