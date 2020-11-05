İşgal altındaki Karabağ topraklarını Ermenilerden almak için savaşa giden bir Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı askerin, Karabağ türküsünü söylediği anlar kameraya yansıdı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ topraklarını işgal eden Ermenistan askerlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ermeni ordusuna karşı savaşmak üzere cepheye giden bir Azerbaycan askeri, Ermeniler tarafından yapılan saldırı sonrasında yaralandı.

YARALI ASKER, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Yaralanan Azerbaycan askeri, tedavi edilmek üzere götürülürken kayda alındı. Askerin, kayda alınan görüntülerinde bir türkü söylediği görüldü.

Dağlık Karabağ'da yaralı Azerbaycan askeri, Karabağ türküsü söyledi VİDEO



KARABAĞ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Azerbaycan askerinin tedavi edilirken söylediği Karabağ türküsü, izleyenleri duygulandırıldı.

Karabağ türküsünün sözleri ise şu şekilde;

Sevgilim seyre çıxaq burda gel ilk baharı,

Sevgilim seyre çıkaq burda gel ilk baharı,

Gül açıb omrumuzun en şirin arzuları,

Gül açıb omrumuzun en şirin arzuları

Anadır arzulara her zaman Qarabağ,

Danışan dil dodağım tar, kaman Qarabağ,

Qarabağ can karabağ ana yurdum...

Qarabağ can karabağ ana yurdum...

Bu çemenlerde gezir Vaqifın şux gözeli,

Bu çemenlerde gezir Vaqifın şux gözeli,

Ruhunu burdan alır Natavan'ın gezeli.

Ruhunu burdan alır Natavan'ın gezeli.

Anadır arzulara her zaman Qarabağ,

Danışan dil dodağım tar, kaman Qarabağ,

Qarabağ can karabağ ana yurdum...

Qarabağ can karabağ ana yurdum...